Інтерфакс-Україна
Події
10:40 16.05.2025

У Чернігівській області вночі дроном пошкоджено житловий будинок, люди не постраждали

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У Чернігівській області вночі дроном пошкоджено житловий будинок, люди не постраждали

Один житловий будинок отримав пошкодження у Чернігівській області під час атаки ворожих дронів в ніч на п'ятницю, повідомив голова Чернігівської обласної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Внаслідок вибуху БпЛА в селі Прилуцького району пошкоджений житловий будинок. Зруйнований дах, повилітали вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Чаус в Телеграм.

За його словами, тривога в області через запуск російських дронів тривала майже всю ніч. Під ударами були Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони.

Теги: #чернігівська_область #бпла_рф

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