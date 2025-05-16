У Чернігівській області вночі дроном пошкоджено житловий будинок, люди не постраждали

Один житловий будинок отримав пошкодження у Чернігівській області під час атаки ворожих дронів в ніч на п'ятницю, повідомив голова Чернігівської обласної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Внаслідок вибуху БпЛА в селі Прилуцького району пошкоджений житловий будинок. Зруйнований дах, повилітали вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Чаус в Телеграм.

За його словами, тривога в області через запуск російських дронів тривала майже всю ніч. Під ударами були Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони.