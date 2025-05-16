Інтерфакс-Україна
Події
09:11 16.05.2025

Уламки ворожих БпЛА можуть нести загрозу, керівництву Святошинського району доручили їхню ліквідацію

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Уламки ворожих БпЛА можуть нести загрозу, керівництву Святошинського району доручили їхню ліквідацію

Керівництву Святошинського району доручили ліквідацію уламків збитих ворожих безпілотників, які можуть бути небезпечними, а також допомогу киянам, чиє житло постраждало, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Керівництву Святошинського району доручено спільно з усіма задіяними службами забезпечити швидку та якісну ліквідацію наслідків, а також допомогу киянам, чиє житло постраждало", - написав він в телеграмі.

За словами Ткаченка, вночі в повітряному просторі столиці та на околицях зафіксовано 17 російських ударних дронів.

"Рано вранці наші розрахунки ППО працювали вже по цілях над столицею - з південно-західного напрямку. Цілі знищено, але уламки також є небезпечними", - зазначив він.

Станом на зараз є 5 локацій, де зафіксовано падіння уламків збитих БпЛА. Зокрема, всі в Святошинському районі. Це житлова і нежитлова забудова, проїжджа частина, територія котельні.

Також є пошкоджені вікна і декілька автомобілів. На місці працюють всі служби.

"Дуже важливо убезпечити всі наявні місця з пошкодженнями. Навіть рештки дронів можуть бути небезпечними. Тому прошу киян, у разі виявлення таких решток, невідкладно телефонувати 101 і не підходити близько", - наголосив глава КМВА.

Як повідомлялося, у одному зі столичних районів внаслідок ворожої атаки безпілотників виникла пожежа в нежитловій зоні.

Теги: #київ #уламки #бпла

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