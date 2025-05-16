Інтерфакс-Україна
Події
08:46 16.05.2025

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждала 1 людина та одну поранено – Прокудін

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Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждала 1 людина та одну поранено – Прокудін
Фото: Фб Прокудіна

Російські війська у четвер обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждала 1 людина та 1 загинула, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 -  дістала поранення", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Станіслав, Широка Балка, Велетенське, Кізомис, Інгулець, Берислав, Тараса Шевченка, Нововоронцовка, Дудчани, Михайлівка, Козацьке, Веселе, Гаврилівка, Осокорівка, Дніпровське, Микільське, Миколаївка, Одрадокам'янка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Томина Балка, Тягинка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 7  приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди та приватні автомобілі.

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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