Ворог атакував Нікополь і Марганецьку громаду, є пошкодження

Вночі та вранці війська РФ атакували Нікополь та Марганецьку громаду, внаслідок чого пошкоджені підприємства, дитсадок, школа та церква, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі та вранці ворог тероризував Нікопольщину – райцентр і Магранецьку громаду. Застосовував FPV-дрони, та найбільше – РСЗВ "Град". Тільки по Нікополю російська армія випустила півсотні снарядів. У місті пошкоджені підприємства, дитячий садочок, школа, церква. Понівечені 2 приватні будинки і 5 авто", - зазначив він.

Лисак наголосив, що минулося без загиблих і постраждалих.

Вранці, за його словами, оборонці неба збили в області ворожий БпЛА.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/21521