Зеленський: Ми не можемо бігати по всьому світу за Путіним, а рівень російської делегації – неповага до Ердогана і Трампа

Своєю особистою присутністю в Туреччині Володимир Путін продемонстрував би, що він є лідером Росії, який готовий до зустрічей і переговорів про припинення вогню, а відсутність адженди і часу зустрічей з російською делегацією – це про неповагу з боку РФ, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. І якщо він готовий до перемовин, треба зустрічатися…. Так не може бути. Ми зараз в Анкарі, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його (Путіна) немає, в Стамбулі – немає", - сказав Зеленський на пресконференції в Анкарі у четвер.

Він наголосив: "Ми ж не можемо бігати по всьому світу і шукати людину".

За словами президента України, відсутність порядку денного і часу зустрічей з російською делегацією свідчить про неповагу з боку РФ.

"Ні адженди зустрічей, ні високого рівня делегацій - це неповага особиста. Я не говорю, що рускіе не поважають нас – це й так зрозуміло…. Неповага до Ердогана, неповага до Трампа. Трамп відправляє велику групу людей… сторони війни хто? Росія і Україна", - додав він.