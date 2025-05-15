Інтерфакс-Україна
Події
18:34 15.05.2025

Зеленський: Ми не можемо бігати по всьому світу за Путіним, а рівень російської делегації – неповага до Ердогана і Трампа

1 хв читати
Зеленський: Ми не можемо бігати по всьому світу за Путіним, а рівень російської делегації – неповага до Ердогана і Трампа

Своєю особистою присутністю в Туреччині Володимир Путін продемонстрував би, що він є лідером Росії, який готовий до зустрічей і переговорів про припинення вогню, а відсутність адженди і часу зустрічей з російською делегацією – це про неповагу з боку РФ, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. І якщо він готовий до перемовин, треба зустрічатися…. Так не може бути. Ми зараз в Анкарі, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його (Путіна) немає, в Стамбулі – немає", - сказав Зеленський на пресконференції в Анкарі у четвер.

Він наголосив: "Ми ж не можемо бігати по всьому світу і шукати людину".

За словами президента України, відсутність порядку денного і часу зустрічей з російською делегацією свідчить про неповагу з боку РФ.

"Ні адженди зустрічей, ні високого рівня делегацій - це неповага особиста. Я не говорю, що рускіе не поважають нас – це й так зрозуміло…. Неповага до Ердогана, неповага до Трампа. Трамп відправляє велику групу людей… сторони війни хто? Росія і Україна", - додав він.

Теги: #путін #ердоган #трамп #делегація_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:43 15.05.2025
Зеленський не координував з Трампом візит до Туреччини та мирні перемовини з РФ

Зеленський не координував з Трампом візит до Туреччини та мирні перемовини з РФ

18:39 15.05.2025
Зеленський та Ердоган обговорили гарантії безпеки в Чорному морі

Зеленський та Ердоган обговорили гарантії безпеки в Чорному морі

18:05 15.05.2025
Російська делегація відвідала консульство у Стамбулі перед зустріччю з представниками України

Російська делегація відвідала консульство у Стамбулі перед зустріччю з представниками України

17:50 15.05.2025
РФ дуже несерйозно ставиться до реальних перемовин, хоча це була їх пропозиція, – Зеленський

РФ дуже несерйозно ставиться до реальних перемовин, хоча це була їх пропозиція, – Зеленський

16:38 15.05.2025
Зустріч Зеленського і Ердогана завершилась

Зустріч Зеленського і Ердогана завершилась

15:32 15.05.2025
Трамп заявив, що в Україні "нічого не станеться" до його зустрічі з Путіним

Трамп заявив, що в Україні "нічого не станеться" до його зустрічі з Путіним

14:45 15.05.2025
На зустрічі із Зеленським Ердоган наголосить на підході Туреччини до негайного припинення вогню та початку мирних переговорів

На зустрічі із Зеленським Ердоган наголосить на підході Туреччини до негайного припинення вогню та початку мирних переговорів

14:35 15.05.2025
Планів приїзду Путіна в Туреччину зараз немає, заявили в Кремлі

Планів приїзду Путіна в Туреччину зараз немає, заявили в Кремлі

14:26 15.05.2025
Генсек НАТО незадоволений рівнем делегації РФ у Стамбулі

Генсек НАТО незадоволений рівнем делегації РФ у Стамбулі

13:49 15.05.2025
Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Якщо Путін готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов, але він не хоче припинення вогню

Зеленський: Україна в Туреччині демонструє бажання закінчити війну, Росія – ні, тому потрібні санкції як стимул до припинення вогню

Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

Зеленський переконаний, що у разі зустрічі з Путіним він би домовився з ним про припинення вогню

РФ дуже несерйозно ставиться до реальних перемовин, хоча це була їх пропозиція, – Зеленський

ОСТАННЄ

В Україні збережеться прохолодна дощова погода

Окупанти працюють над відновленням та перегрупуванням сил і атакують на всіх напрямках, насамперед сумському, – Зеленський

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на Сумщині, що виникла через атаку БпЛА

Українські представники планують бути в Стамбулі сьогодні пізніше ввечері – радник Зеленського

Зеленський: Якщо Путін готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов, але він не хоче припинення вогню

Зеленський: Україна в Туреччині демонструє бажання закінчити війну, Росія – ні, тому потрібні санкції як стимул до припинення вогню

Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

Зеленський переконаний, що у разі зустрічі з Путіним він би домовився з ним про припинення вогню

Зеленський не проти, якщо про безумовне припинення вогню домовляться на рівні технічних груп без лідерів

Зеленський: Очікуємо на українсько-американську зустріч, делегація залишається в Стамбулі, будемо присутні в різних форматах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА