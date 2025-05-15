Інтерфакс-Україна
Події
15:32 15.05.2025

Трамп заявив, що в Україні "нічого не станеться" до його зустрічі з Путіним

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Трамп заявив, що в Україні "нічого не станеться" до його зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що в питанні врегулювання в Україні "нічого не станеться", поки не відбудеться його зустріч із Володимиром Путіним, передає Сlash Report.

"Нічого не станеться з Росією та Україною, поки ми з Путіним не зустрінемося", - цитує Трампа Сlash Report у соцмережі Х у четвер.

Також Трамп заявив, що не розчарований рівнем російської делегації на переговорах з Україною в Туреччині, бо нічого про неї не знає. "Я нічого не знаю про російську делегацію в Туреччині. Я не розчарований нею".

Теги: #врегулювання #трамп

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