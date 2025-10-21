20:18 21.10.2025
Трамп: Ми завершили вісім воєн, і дев'ята на підході
Фото: https://edition.cnn.com
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вже змогла "завершити вісім воєн".
Про це він заявив під час виступу у Білому домі.
"Буде дуже важко перемогти Вашингтона і Лінкольна, але ми спробуємо, так? Ей, вони не врегулювали вiсiм вiйн, на черзi дев'ята, зрозумiло? Ми врегулювали вісім воєн, і дев'ята на підході, вірите ви чи ні", - заявив Трамп.
Він не уточнив, яку саме війну вважає "дев'ятою".