Інтерфакс-Україна
Події
14:00 14.05.2025

Папа Римський висловив готовність допомагати у врегулюванні конфліктів у світі

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Папа Римський висловив готовність допомагати у врегулюванні конфліктів у світі
Фото: Vatican Media

Новообраний Папа Римський Лев XIV заявив про готовність сприяти розв’язанню конфліктів у світі, повідомляє в середу Vatican News.

"Понтифік заявив про прихильність зробити все можливе, щоб запанував мир", - повідомляє Vatican News.

За словами понтифіка, Святий Престол готовий докласти будь-яких зусиль, щоб "вороги зустрілися віч-на-віч і поговорили". Папа Римський вважає, що це дасть жителям низки країн надію, а також відновить мир і злагоду.

"Зустріньмося, поговорімо, проведімо переговори", - звернувся Лев XIV до лідерів країн у всьому світі.

Понтифік переконаний: "Війни не розв’язують проблем, а лише поглиблюють їх".

Теги: #конфлікти #мир #папа_римський

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