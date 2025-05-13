Інтерфакс-Україна
Події
05:34 13.05.2025

Бойові дії в Індії та Пакистані припинилися, але спалахнули вуличні бої в Лівії – ЗМІ

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Індія та Пакистан досягли перемир’я після чотирьох днів інтенсивних бойових дій, натомість в Лівії спалахнули вуличні бої.

Як передає CNN, угоду про припинення вогню між Ісламабадом та Нью-Делі було укладено після того, як високопоставлений пакистанський військовий надіслав повідомлення по "гарячій лінії" своєму індійському колезі.

Керівник Генерального штабу операцій індійської армії генерал-лейтенант Раджив Гай підтвердив, що під час обговорення наслідків ранкових ударів Пакистану він отримав сигнал із запитом на переговори.

У Пакистані заявили, що впродовж кількох днів контактували з посередниками, проте не уточнили конкретні країни. За інформацією джерел, важливу роль відіграла американська дипломатія.

Пакистанські посадовці заявили, що після обстрілів з боку Індії в ніч на суботу Ісламабад завдав серії ударів у відповідь по індійських військових базах, назвавши ці дії "оком за око". Проте це ще більше підштовхнули сторони до дипломатії на тлі загрози великомасштабного конфлікту між ядерними державами.

У миротворчих зусиллях брали участь США, Китай і Саудівська Аравія. Держсекретар США Марко Рубіо і віцепрезидент Джей-Ді Ванс провели серію переговорів з політичним і військовим керівництвом обох країн, щоб запобігти подальшій ескалації.

Для Індії та Пакистану перемир'я значною мірою дотримується, незважаючи на звинувачення один одного в окремих порушеннях.

Тим часом, у Лівії спалахнули бої між силами Місрати та Тріполі після вбивства командира Абдула Гані аль-Кіклі (Геніва). Повідомляється про стрілянину на вулицях Тріполі. На вулицях з'явилось багато військової техніки, зокрема, танків.

У Міністерстві закордонних справ закликали мирних мешканців Тріполі залишатися вдома. Крім того, повідомляється про евакуацію цивільних літаків з аеропорту Мітіга через побоювання зіткнень між ворогуючими сторонами.

Джерела: https://edition.cnn.com/2025/05/12/asia/india-pakistan-kashmir-ceasefire-intl-hnk

https://x.com/clashreport/status/1922027465418944574

Теги: #конфлікти #світ #ситуація

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