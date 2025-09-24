Рубіо: США залишаються відданими мирному врегулюванню в Україні, але у випадку відсутності інтересу до цього - зважують і інші варіанти

США залишаються відданими мирному врегулюванню в Україні і продовжуватимуть робити все можливе, щоб довести війну до кінця, заявив державний секретар США Рубіо.

"Я тут, щоб сказати Раді Безпеки: США залишаються такими ж відданими, як і завжди, мирному врегулюванню цього небезпечного конфлікту. Але настане момент, коли нам доведеться зробити висновок, що, можливо, немає жодного інтересу до мирного врегулювання. І тоді президент має перед собою реальні варіанти, які він має намір реалізувати, як він чітко заявив сьогодні в деяких своїх посланнях", - сказав він на засіданні Радбезу ООН щодо миру та безпеки України у вівторок.

Рубіо наголосив, що "ця війна має закінчитися", і США "зробили все можливе і продовжуватимуть робити все можливе, щоб довести її до кінця".

Рубіо наголосив, що президент США "дуже терпляча людина", і він "дуже відданий миру, але його терпіння не безмежне".

"І, як він неодноразово говорив, він має перед собою можливість і варіанти нав'язати РФ додаткові економічні витрати, якщо це необхідно, щоб покласти цьому край", - додав держсекретар США.

Рубіо додав, що він рішуче закликає Раду Безпеки "зробити все, що в їхніх силах, і включно з РФ, і українською стороною, з цього приводу". За словами держсекретаря США, "всі сторони мають довести цю війну до кінця, перш ніж вона стане чимось, що триватиме ще три-чотири роки, призведе до більших руйнувань, як економічних, так і водночас до втрат життя".