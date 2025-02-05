Інтерфакс-Україна
Події
19:17 05.02.2025

США готуються представити план Трампа стосовно війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки

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США готуються представити план Трампа стосовно війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки

США готуються представити план Трампа щодо припинення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки 14-16 лютого, повідомляє Bloomberg.

"Союзники США очікують, що адміністрація президента Дональда Трампа представить довгоочікуваний план припинення війни Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині наступного тижня", - йдеться у повідомленні агентства у середу.

За даними агентства, план буде представлений спецпредставником Трампа в Україні Кітом Келлогом. Наразі невідомо наскільки детальними будуть обговорення та в якому форматі вони проходитимуть.

Bloomberg припускає, на основі нещодавніх коментарів Келлога, що план міститиме завершення війни на лінії фронту без офіційного визнання російської юрисдикції над захопленими українськими територіями, а також надання Україні гарантій безпеки, "щоб Москва не змогла знову напасти".

Bloomberg, спираючись на заяви та дописи Келлога, зазначає, що спецпредставник Трампа "дав зрозуміти, що США хотіли б, щоб вибори в Україні відбулися після припинення вогню, тоді як Трамп зазначив, що доступ до найважливіших корисних копалин в обмін на підтримку США може бути частиною врегулювання". Повідомляється, що у середу Келлог підтвердив плани провести зустрічі у Мюнхені. "Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами", - сказав Келлог у дописі на платформі соціальних мереж X.

В свою чергу, нардеп Олексій Гончаренко написав в телеграм, що попередньо Келлога очікують із візитом в Україну одразу після Мюнхенської конференції безпеки.

 

 

Теги: #україна #врегулювання #плани #сша

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