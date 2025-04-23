Настав час прийняти ідеї США щодо врегулювання в Україні, інакше Вашингтон відмовиться від діалогу - Венс

Настав час прийняти пропозиції Вашингтона щодо врегулювання війни в Україні, інакше США відмовляться брати участь у дипломатичному процесі, заявив американський віце-президент Джей Ді Венс у середу.

"Саме час для них - сказати "так", або для Сполучених Штатів - вийти з цього процесу", - наводить Bloomberg слова Венса, сказані під час його поїздки до Індії.

Він зазначив, що США представили обом сторонам воєнного конфлікту чітко сформульовані пропозиції.

Водночас Венс підкреслив, що для розв'язання конфлікту та укладення будь-якої мирної угоди і РФ, і Україні доведеться піти на територіальні поступки.

"Венс сказав у середу, що Україні та Росії потрібно припинити вогонь і зрозуміти: їм обом потрібні територіальні поступки для укладення мирної угоди", - інформує агентство.

Раніше у квітні президент США Дональд Трамп, говорячи про українське врегулювання, заявив, що "якщо з якоїсь причини одна зі сторін вкрай ускладнить процес", США відмовляться від цього завдання.

У середу стало відомо, що глави МЗС Британії, Франції та ФРН Девід Леммі, Жан Ноель-Барро і Анналена Бербок скасували свою участь у зустрічі щодо України в Лондоні після того, як від цих переговорів відмовився держсекретар США Марко Рубіо.