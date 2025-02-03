Інтерфакс-Україна
Події
21:09 03.02.2025

Трамп заявив про значне просування вперед по темі Росії та України

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Трамп заявив про значне просування вперед по темі Росії та України

Президент США Дональд Трамп у понеділок, під час спілкування з журналістами у Білому домі, заявив що наразі працює над угодою щодо розв'язання кризи в Україні, і що Вашингтон уже досяг успіхів у цьому напрямку.

"Ми значно просунулися вперед по темі Росії та України", - цитує Bloomberg слова президента.

Як повідомляє агенція AFT, Трамп сказав, що "США хочуть мати деякі гарантії щодо рідкоземельних мінералів, які є в Україні".

Раніше в лютому спецпосланець американського президента Дональда Трампа з питань українського врегулювання Кіт Келлог заявив, що якнайшвидше завершення конфлікту відповідає інтересам усього світу, зокрема і США. "Домогтися припинення вогню і постійного миру можливо протягом місяців, а не років", - додав він.

При цьому спецпосланець додав, що рішення про можливі додаткові санкції щодо РФ для досягнення прогресу в українському питанні "залишається за президентом Трампом".

Пізніше Трамп сказав, що у його адміністрації заплановані "зустрічі і переговори" з Україною, Росією і "різними сторонами".

"У нас тривають дуже серйозні обговорення з Росією", - зазначив він, не уточнивши, на якому рівні відбуваються ці контакти.

 

Теги: #україна #врегулювання #росія #сша

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