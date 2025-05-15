Інтерфакс-Україна
Події
14:35 15.05.2025

Планів приїзду Путіна в Туреччину зараз немає, заявили в Кремлі

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Планів приїзду Володимира Путіна в Стамбул, де очікуються російсько-українські переговори, зараз немає, заявив прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.

"Ні. Таких планів зараз немає. У Стамбулі перебуває російська делегація, делегація російських переговірників, яка чекає на українську сторону, якої поки що немає", - цитують Пєскова росЗМІ.

Так він відповів на запитання журналістів, чи можна очікувати найближчими днями поїздки Путіна до Туреччини.

Теги: #путін #туреччина

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