Генсек НАТО незадоволений рівнем делегації РФ у Стамбулі

Москву на переговорах Росії та України в Стамбулі представляє делегація недостатньо високого рівня, заявив генсек НАТО Марк Рютте.

"Росія відправила делегацію низького рівня", - сказав Рютте на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС НАТО в Анталії.

Прямі російсько-українські переговори заплановано у Стамбулі в четвер.

За повідомленням росЗМІ, російську делегацію на переговорах в Стамбулі очолює помічник президента РФ Володимир Мединський, який уже керував групою російських переговірників у Стамбулі навесні 2022 року.