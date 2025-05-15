Інтерфакс-Україна
Події
14:26 15.05.2025

Генсек НАТО незадоволений рівнем делегації РФ у Стамбулі

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Генсек НАТО незадоволений рівнем делегації РФ у Стамбулі

Москву на переговорах Росії та України в Стамбулі представляє делегація недостатньо високого рівня, заявив генсек НАТО Марк Рютте.

"Росія відправила делегацію низького рівня", - сказав Рютте на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС НАТО в Анталії.

Прямі російсько-українські переговори заплановано у Стамбулі в четвер.

За повідомленням росЗМІ, російську делегацію на переговорах в Стамбулі очолює помічник президента РФ Володимир Мединський, який уже керував групою російських переговірників у Стамбулі навесні 2022 року.

Теги: #рютте #делегація_рф

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