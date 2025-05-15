Інтерфакс-Україна
Події
18:05 15.05.2025

Російська делегація відвідала консульство у Стамбулі перед зустріччю з представниками України

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Російська делегація відвідала консульство у Стамбулі перед зустріччю з представниками України

Російська делегація відвідала у четвер генеральне консульство РФ у Стамбулі, де голова делегації, помічник Володимира Путіна Володимир Мединський, виступив із заявою.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", до консульства було акредитовано лише російських журналістів. Наразі учасники делегації вже вийшли з будівлі консульства.

Тим часом журналісти з різних країн продовжують очікувати на можливе прибуття російської та української делегацій біля палацу Долмабахче.

Теги: #консульство #стамбул #делегація_рф

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