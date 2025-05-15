Російська делегація відвідала консульство у Стамбулі перед зустріччю з представниками України

Російська делегація відвідала у четвер генеральне консульство РФ у Стамбулі, де голова делегації, помічник Володимира Путіна Володимир Мединський, виступив із заявою.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", до консульства було акредитовано лише російських журналістів. Наразі учасники делегації вже вийшли з будівлі консульства.

Тим часом журналісти з різних країн продовжують очікувати на можливе прибуття російської та української делегацій біля палацу Долмабахче.