Українська делегація прибула до Стамбула

Українська делегація прибула на перемовини до Стамбула.

Про це повідомили журналістам в оточенні секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Як повідомлялося раніше, українська делегація прибула до Туреччини та розпочала перші двосторонні зустрічі з турецькою стороною в Анкарі. Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Пізніше у середу ввечері у Стамбулі зустрінуться українська та російська делегації.