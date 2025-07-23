Інтерфакс-Україна
Події
17:53 23.07.2025

Українська делегація прибула до Стамбула

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Українська делегація прибула на перемовини до Стамбула.

Про це повідомили журналістам в оточенні секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Як повідомлялося раніше, українська делегація прибула до Туреччини та розпочала перші двосторонні зустрічі з турецькою стороною в Анкарі. Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Пізніше у середу ввечері у Стамбулі зустрінуться українська та російська делегації.

Теги: #стамбул #делегація_україни

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