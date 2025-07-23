Умєров за результатами зустрічі у Стамбулі: 1200 людей візьмуть участь у гуманітарному обміні

Ще понад 1 200 людей візьмуть участь у гуманітарному обміні між Росією та Україною, повідомив голова української делегації на перемовинах з РФ, секретар РНБО Рустем Умєров.

"Перш за все, наша домовленість і результат (зустрічі - ІФ-У) - гуманітарний трек. Це більше ніж 1200 людей. Це будуть обміни, реалізовані нашими колегами. І ми продовжимо наші подальші обміни", - сказав Умєров на брифінгу у Стамбулі у середу.

Коментуючи реакцію РФ на пропозицію України провести зустріч на рівні лідерів, Умєров зазначив, що українська сторона розповіла росіянам про свої очікування та теми.

Своєю чергою перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця підкреслив стосовно обмінів, що Україна не міняє дітей та цивільних. Він наголосив, що це РФ має повернути українських цивільних та дітей.

"Ми ж говоримо про обмін військовополонених", - додав Кислиця.