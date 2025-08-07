Інтерфакс-Україна
19:56 07.08.2025

Україна до кінця року відкриє консульство у румунському Сігеті-Мармацієй - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна до кінця року планує відкрити консульство у румунському Сігеті-Мармацієй.

"Україна та Румунія вже незабаром посилять дипломатичну присутність в наших країнах. Зокрема, українська сторона до кінця року відкриє консульство Дякуємо за підтримку у цьому рішенні", - сказав він під час заяви до медіа разом з главою МЗС Румунії Оаною-Сільвією Цою.

Міністр наголосив, що Україна цінує підхід Румунії у вирішенні найбільш чутливих питань у двосторонніх відносинах між країнами.

"Ми погодилися, що гарантування прав наших нацменшин є нашим безумовним пріоритетом. домовилися протидіяти будь-яким гібридним впливам на ці питання", - наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що Кремль не полишає наміру посіяти недовіру між нашими країнами та народами. "Не вийде", - додав міністр.

