Масована російська атака завдала значної шкоди польському консульству в Києві

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Масована повітряна атака армії РФ в ніч на п'ятницю спричинила пожежі та завдала значної шкоди, в тому числі польському консульству в Києві, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Масована російська атака минулої ночі спричинила пожежі та завдала значної шкоди, в тому числі польському консульству в Києві. Президенте Трамп, Путін насміхається над вашими мирними зусиллями. Будьте ласкаві, відновіть постачання зенітних боєприпасів в Україну та введіть нові жорсткі санкції проти агресора", - написав він у соцмережі Х у п'ятницю.

За інформацією МЗС України, консульська секція посольства Польщі в Україні розташована в Києві за адресою вул. Богдана Хмельницького, 60.