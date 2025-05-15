РФ дуже несерйозно ставиться до реальних перемовин, хоча це була їх пропозиція, – Зеленський

Російська сторона не сприймає переговори, організовані за їх ініціативи у Стамбулі, серйозно, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи склад російської делегації.

"Після того, як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони, на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. Поки що ми не бачимо серед присутніх тих, хто дійсно ухвалює рішення, хоча це була, хочу нагадати, пропозиція росіян до прямих перемовин, підтримка президента Трампа особисто, що лідери повинні зустрітися", - сказав Зеленський під час пресконференції в Анкарі в четвер.