11:46 15.05.2025
Сибіга в Анкарі: Повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що прибув до Анкари для участі в переговорах президента України Володимира Зеленського.
На своїй сторінці в Instagram міністр також поділився фото у вишиванці.
"У такій національній "броні" — повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії. Вітаю всіх з Днем вишиванки! Одягайтеся в національне вбрання та пишайтеся нашими традиціями", - наголосив Сибіга.