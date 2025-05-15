Інтерфакс-Україна
Події
11:46 15.05.2025

Сибіга в Анкарі: Повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що прибув до Анкари для участі в переговорах президента України Володимира Зеленського.

На своїй сторінці в Instagram міністр також поділився фото у вишиванці.

"У такій національній "броні" — повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії. Вітаю всіх з Днем вишиванки! Одягайтеся в національне вбрання та пишайтеся нашими традиціями", - наголосив Сибіга.

Теги: #анкара #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 15.05.2025
Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

12:37 15.05.2025
Рівень делегації РФ на перемовинах у Туреччині ще не відомий, але поки схожий на бутафорський, - Зеленський

Рівень делегації РФ на перемовинах у Туреччині ще не відомий, але поки схожий на бутафорський, - Зеленський

12:11 15.05.2025
Літак Зеленського приземлився в Анкарі

Літак Зеленського приземлився в Анкарі

18:48 14.05.2025
Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

16:37 14.05.2025
Путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Зеленським - Сибіга

Путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Зеленським - Сибіга

15:56 14.05.2025
Сибіга розпочав візит до Туреччини із переговорів з Фіданом

Сибіга розпочав візит до Туреччини із переговорів з Фіданом

14:32 14.05.2025
Сибіга наголосив на важливості тиску на РФ в розмові з головою МЗС Нідерландів

Сибіга наголосив на важливості тиску на РФ в розмові з головою МЗС Нідерландів

08:14 14.05.2025
Сибіга у середу прямує з візитом до Туреччини

Сибіга у середу прямує з візитом до Туреччини

18:49 13.05.2025
Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну - Сибіга про заяву глав МЗС "Веймар+"

Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну - Сибіга про заяву глав МЗС "Веймар+"

18:10 13.05.2025
Сибіга закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб зустріч Зеленського та Путіна відбулася

Сибіга закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб зустріч Зеленського та Путіна відбулася

ВАЖЛИВЕ

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

Рівень делегації РФ на перемовинах у Туреччині ще не відомий, але поки схожий на бутафорський, - Зеленський

Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи турецької сторони, повідомляють в РФ

РНБО спростовує інформацію про початок перемовин у Туреччині о 10-й годині

Рютте: Ми ще не вирішили, кого з партнерів запросити на саміт у Гаазі

ОСТАННЄ

Київрада збільшить допомогу армії ще на 500 млн грн - Кличко

Путін не братиме участі в переговорах між РФ і Україною в Туреччині - Пєсков

JYSK відкрив новий магазин у черкаському Будинку торгівлі

Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи турецької сторони, повідомляють в РФ

Окупанти 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області, один житель загинув, 7 поранені

Завершився додатковий період реєстрації на НМТ-2025, усунути недоліки в документах можна до 19 травня

Глава МЗС Туреччини про переговори у Стамбулі: Сподіваємося, це зможе відкрити "нову главу"

Оборонці України збили дрон із ШІ, яким росіяни хизувались на параді в Москві

Мережу з виготовлення контрафактного насіння відомих брендів ліквідували на Київщині

МЗС Франції: Найкраще, на що можна сподіватися від технічних дискусій у Стамбулі, - негайне безумовне припинення вогню

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА