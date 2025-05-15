Сибіга в Анкарі: Повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що прибув до Анкари для участі в переговорах президента України Володимира Зеленського.

На своїй сторінці в Instagram міністр також поділився фото у вишиванці.

"У такій національній "броні" — повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії. Вітаю всіх з Днем вишиванки! Одягайтеся в національне вбрання та пишайтеся нашими традиціями", - наголосив Сибіга.