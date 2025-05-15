Інтерфакс-Україна
Події
09:53 15.05.2025

На Харківщині за добу один загиблий і троє постраждалих через ворожі обстріли

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На Харківщині за добу один загиблий і троє постраждалих через ворожі обстріли
Фото: Харківська ОВА

Впродовж минулої доби ЗС РФ застосували для обстрілів населених пунктів Харківської області 5 КАБів, ! БпЛА "Ланцет" і 2 fpv-дрони, є загиблий і постраждалі серед мирного населення, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ загинув 60-річний чоловік, у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждала 58-річна жінка, у с. Козача Лопань Дергачівської громади отримали поранення 86-річний і 75-річний чоловіки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що внаслідок обстрілів було пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: Зокрема, у Куп'янському районі області пошкоджено 9 приватних будинків, багатоквартирний будинок і склад свинокомплексу. В Ізюмському районі області пошкоджено 4 приватні будинки та 2 господарчі споруди, у Харківському - автомобіль екстреної медичної допомоги, а в Чугуївському - екскаватор.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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