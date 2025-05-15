Інтерфакс-Україна
Події
10:12 15.05.2025

РНБО спростовує інформацію про початок перемовин у Туреччині о 10-й годині

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РНБО спростовує інформацію про початок перемовин у Туреччині о 10-й годині

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) спростовує інформацію російських джерел щодо початку перемовин у Туреччині о 10-й ранку - такий час не було заплановано.

"Інформація про "початок перемовин в Туреччині" о 10 ранку по москві, яку закидають в інформаційний простір росіяни, не відповідає дійсності. Такий час не був запланований", - йдеться у дописі пресслужби РНБО у соціальній мережі Х у четвер.

Як пояснив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко, у такий спосіб росіяни, імовірно, просто хочуть маніпулювати темою перемовин. Про це свідчить і те, що ru-пропагандисти на тлі повідомлень про нібито час початку переговорів масово пишуть, що "перемовини потрібні всім, окрім України".

"Насправді рух до миру не треба хіба росії, яка всіляко уникає припинення вогню на 30 днів і нормального діалогу, ще й поширює таку брехню", - наголосив Коваленко у телеграмі.

Згідно з інформаційним ресурсом з відслідковування польотів, літак президента України в найближчі хвилини має вилетіти з Польщі, але його пункт призначення не повідомляється.

Теги: #переговори #рнбо #туреччина #спростування

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