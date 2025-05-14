Інтерфакс-Україна
Події
20:23 14.05.2025

Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

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Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

Президент України Володимир Зеленський очікує підтвердження складу російської делегації для переговорів в Стамбулі, Туречина, перш ніж планувати українські дії. Про це президент заявив у вечірньому зверненні в середу.

"Сьогодні ми провели кілька нарад з командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі, але ми чуємо також, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож, це може стати найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато", - заявив голова держави.

Як зазначив Зеленський, сьогодні була дуже важлива заява Папи Римського Лева XIV про готовність Ватикану до посередницької роботи. "Ватикан може допомогти дипломатії. Є підтримка прямої зустрічі від лідерів країн Глобального Півдня – і цей голос звучить. Знаємо також позицію Китаю щодо припинення вогню та перемовин. Абсолютна чітка позиція Америки та Європи. Фактично зараз найбільш очевидно для всіх у світі за весь час повномасштабної війни – очевидно, що єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі Росії це зробити", - підкреслив глава української держави.

Наразі ж, додав президент, Україна продовжує активні дії на Курщині та в Бєлгородській області.

"Ми захищаємо превентивно українське прикордоння. Але всі бойові дії – це не наш вибір, це наша оборона – оборона проти окупанта. Відповіді на всі питання про цю війну – чому вона почалась, чому вона триває – всі ці відповіді в Москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей. Завтра – в Туреччині", - резюмував Зеленський.

 

 

 

Теги: #переговори #росія #плани

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