Інтерфакс-Україна
Події
19:35 14.05.2025

США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

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США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

США виступають проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі в червні, повідомило італійське агентство ANSA з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

"Сполучені Штати виступають проти запрошення на участь у саміті НАТО в Гаазі 24 червня президенту України Володимиру Зеленському, повідомило джерело. На даний момент, по суті, заявки надіслані лише чотирьом азійським партнерам: Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія", - йдеться у повідомленні ANSA у середу.

"Майже всі союзники висловили Вашингтону своє здивування з цього приводу", — уточнило джерело.

Це питання, серед інших, може бути порушене на неформальній зустрічі глав МЗС в Антальї, яка відкривається 14 травня ввечері. Організація саміту в Гаазі є одним з пунктів порядку денного, хоча жодних рішень не очікується, оскільки зустріч відбуватиметься у неформальному форматі.

Саміт НАТО запланований на 24—26 червня в Нідерландах. ANSA зазначає, що Нідерланди хочуть максимально скоротити порядок денний саміту в Гаазі, щоб мінімізувати можливі суперечки з президентом США Дональдом Трампом. Так, план заходу включатиме вечерю, влаштовану королівською сім'єю для лідерів, й одне засідання, присвячене збільшенню військових витрат та остаточному ухваленню цілей щодо потенціалу Альянсу.

Наприкінці квітня агентство Reuters опублікувало перелік американських пропозицій про припинення війни Росії проти України, які представив європейським чиновникам спецпредставник Дональда Трампа США Стів Віткофф на переговорах у Парижі. Серед них був і пункт, де Україна не прагне вступити в НАТО.

 

Теги: #нато #зеленський #сша

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