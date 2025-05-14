Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі в Анталії скоординували зусилля для просування змістовного мирного процесу.

"Гарна зустріч з Марком Рютте, щоб подякувати йому та НАТО за підтримку та обговорити інтенсивну дипломатію цього тижня. Я повідомив про постійну відмову Росії погодитися на припинення вогню та постійні атаки вздовж лінії фронту. Ми скоординували зусилля для просування змістовного мирного процесу", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн НАТО зберуться в Анталії, (Туреччина), 14-15 травня на неформальну зустріч.

МЗС України повідомило, що 14 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме в Анталії, на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.