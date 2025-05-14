У наступні 2 тижні є можливість справді покращити ситуацію в Україні – генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відзначив можливість покращити ситуацію в Україні в найближчі дні, коментуючи перспективу мирних переговорів у Стамбулі.

"Я думаю, що цього тижня, але також і в наступні 10 днів, 2 тижні, є можливість справді покращити ситуацію в Україні. Під керівництвом, звичайно, президента Зеленського, але також під великим впливом американського уряду. І Туреччина відіграє тут велику роль", – сказав Рютте в коментарі агентству Anadolu в середу.

При цьому він високо оцінив роль Туреччини у мирних переговорах у Стамбулі, спрямованих на припинення війни в Україні, йдеться в повідомленні. Він також підкреслив важливість оборонної промисловості Туреччини для НАТО.

Як повідомлялося, Трамп у вівторок відвідав Саудівську Аравію, а в середу прибув до Катару. Відповідаючи на запитання про участь у переговорах у Туреччині у четвер, він сказав, що його щільний графік "не означає, що я не зроблю цього, щоб врятувати багато життів і повернутися". Трамп додав, що не знає, чи прибуде в Туреччину Володимир Путін, якщо його самого там не буде.

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в четвер в Анкарі та повідомив про домовленість між ними разом полетіти до Стамбулу, якщо туди прибуде Путін. Він також заявляв, що йому невідомо, чи прибуде до Туреччини Трамп, але відзначив, що його участь у мирних перемовинах мала б додатковий імпульс для того, щоб туди прилетів Путін.

Американські ЗМІ повідомляли, що в Стамбул планують вирушити спецпосланець Трампа по Україні Кіт Келлог і спецпосланець по Близькому Сходу Стів Віткофф.