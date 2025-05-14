Інтерфакс-Україна
Події
16:08 14.05.2025

Евакуація дітей завершена в 7 селах Синельниківського району

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Евакуація дітей завершена в 7 селах Синельниківського району

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про завершення примусової евакуації сімей з дітьми з семи сіл Синельниківського району.

"Завершили примусову евакуацію із Синельниківщини. Вона тривала із кінця квітня та стосувалася семи сіл Межівської та Новопавлівської громад. Тих, де занадто небезпечно через російські атаки, а отже – й дітям там не місце. Саме родини, в яких виховуються неповнолітні, мали покинути прифронтові населені пункти. Тоді там ще залишалися 26 хлопців і дівчат. Зараз же – немає жодного", - написав Лисак в Телеграм у середу.

Він повідомив, що більшість сімей облаштувалися у межах Дніпропетровської області. Також Лисак повідомив, що триває добровільна евакуація інших мешканців небезпечних для проживання громад.

Як повідомлялося, на початку квітня 20 людей з прифронтових сіл Синельниківського району Дніпропетровської області евакуювали на Закарпаття, серед них було 14 дітей.

"Наразі жителі населених пунктів Новопавлівської, Межівської та Великомихайлівської громад через ворожі атаки змушені покидати свої домівки. Підтримуємо їх у рішенні виїхати на більш безпечні території. Проводиться побудинковий обхід. Формуються списки тих, хто зважився виїхати. У пріоритеті сім’ї з дітьми, маломобільні, люди старшого віку", - зазначив Лисак.

В межах Дніпропетровської області, за його словами, місця тимчасового проживання підготували у Самарівському та Камʼянському районах.

Теги: #дніпропетровська_область #евакуація

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