Інтерфакс-Україна
Події
16:01 14.05.2025

Рада продовжила роботу ТСК щодо порушень у тарифній політиці в енергетиці й заслухає її звіт до 30 жовтня

1 хв читати
Рада продовжила роботу ТСК щодо порушень у тарифній політиці в енергетиці й заслухає її звіт до 30 жовтня

Верховна Рада взяла до відома звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг за шість місяців її діяльності.

Таке рішення на засіданні Ради в середу підтримали 272 парламентарії прийняттям відповідної постанови.

"Проєктом постанови пропонується взяти до відома звіт ТСК про виконану роботу за шість місяців її діяльності, продовжити її роботу на визначений Верховною Радою строк (один рік з дня її утворення) та заслухати її звіт про виконану роботу на пленарному засіданні до 30 жовтня 2025 року", - йдеться у пояснювальній записці.

Ця ТСК була утворена постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 2024 року.

Проєктом постанови також передбачається направити звіт ТСК до відповідних державних органів для їх реагування в межах компетенції та інформування про результати розгляду.

"Рекомендувати Офісу генерального прокурора, Національній поліції України, Бюро економічної безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України, Службі безпеки України забезпечити належне досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками порушення законодавства, виявлених за результатами розгляду звіту ТСК", - зазначається своєю чергою у прийнятій постанові.

Теги: #верховна_рада #тск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:54 13.05.2025
Парламентська ТСК взяла в роботу кейс "Текстиль-Контакту" Соколовського щодо тиску правоохоронців

Парламентська ТСК взяла в роботу кейс "Текстиль-Контакту" Соколовського щодо тиску правоохоронців

21:37 07.05.2025
Верховна Рада розгляне угоду про створення інвестиційного фонду відбудови

Верховна Рада розгляне угоду про створення інвестиційного фонду відбудови

15:47 07.05.2025
Раді пропонують звернутися до Конгресу США з проханням прийняти законопроєкт про свободу першого ленд-лізу

Раді пропонують звернутися до Конгресу США з проханням прийняти законопроєкт про свободу першого ленд-лізу

14:37 06.05.2025
Профільний комітет Ради розпочав розгляд питання ратифікації угоди між Україною та США про копалини - нардеп

Профільний комітет Ради розпочав розгляд питання ратифікації угоди між Україною та США про копалини - нардеп

12:58 04.05.2025
Корнієнко: вірю, що у Раді будуть голоси за ратифікацію угоди між США та Україною про копалини

Корнієнко: вірю, що у Раді будуть голоси за ратифікацію угоди між США та Україною про копалини

17:30 02.05.2025
Рада ратифікувала рішення комітету Регіональної конвенції про Пан-Євро-середземноморські преференційні правила походження

Рада ратифікувала рішення комітету Регіональної конвенції про Пан-Євро-середземноморські преференційні правила походження

18:08 30.04.2025
Рада дозволила комунальним підприємствам використовувати громадський транспорт, отриманий як гумдопомога

Рада дозволила комунальним підприємствам використовувати громадський транспорт, отриманий як гумдопомога

17:49 30.04.2025
Раді рекомендують перейменувати 185 населених пунктів - нардеп

Раді рекомендують перейменувати 185 населених пунктів - нардеп

16:43 30.04.2025
Раді пропонують ввести контракти з військової служби для осіб віком понад 60 років - нардеп

Раді пропонують ввести контракти з військової служби для осіб віком понад 60 років - нардеп

18:25 29.04.2025
Рада підтримала у -1-му читанні законопроєкт про закупівлю ліків за механізмом ДКД коштом місцевих бюджетів

Рада підтримала у -1-му читанні законопроєкт про закупівлю ліків за механізмом ДКД коштом місцевих бюджетів

ВАЖЛИВЕ

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

Армія РФ ударила по промисловому об'єкту в Сумах – міська влада

У Раді Європи дали "зелене світло" створенню Спеціального трибуналу за злочини агресії, скоєні росіянами

Сильний вітер очікується в Україні в четвер, у Карпатах дощ і мокрий сніг

В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського, обвинуваченого в завданні збитків державі на 17,4 млн грн

ОСТАННЄ

Два ПП на кордоні зі Словаччиною і Угорщиною ненадовго призупинять роботу через підключення резервного живлення

Білецький про високотехнологічне оснащення армії: 80 млрд, щоб закрити весь фронт

У Сумах 1 загиблий, 7 поранених, з них 3 у важкому стані – обладміністрація

Трамп заявив, що чекає "хороших новин" щодо врегулювання російсько-української війни у найближчі дні

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

Евакуація дітей завершена в 7 селах Синельниківського району

Основні сесії НМТ триватимуть до 25 червня - УЦОЯО

Барро: 17-й пакет санкцій ЄС проти РФ стосується 194 нафтових танкерів, 31 постачальника зброї та банків, а також 26 осіб

Сибіга розпочав візит до Туреччини із переговорів з Фіданом

Папа Римський: Святий Престол відкритий надати простір для того, щоб вороги зустрілися й подивилися у вічі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА