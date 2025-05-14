Рада продовжила роботу ТСК щодо порушень у тарифній політиці в енергетиці й заслухає її звіт до 30 жовтня

Верховна Рада взяла до відома звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг за шість місяців її діяльності.

Таке рішення на засіданні Ради в середу підтримали 272 парламентарії прийняттям відповідної постанови.

"Проєктом постанови пропонується взяти до відома звіт ТСК про виконану роботу за шість місяців її діяльності, продовжити її роботу на визначений Верховною Радою строк (один рік з дня її утворення) та заслухати її звіт про виконану роботу на пленарному засіданні до 30 жовтня 2025 року", - йдеться у пояснювальній записці.

Ця ТСК була утворена постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 2024 року.

Проєктом постанови також передбачається направити звіт ТСК до відповідних державних органів для їх реагування в межах компетенції та інформування про результати розгляду.

"Рекомендувати Офісу генерального прокурора, Національній поліції України, Бюро економічної безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України, Службі безпеки України забезпечити належне досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками порушення законодавства, виявлених за результатами розгляду звіту ТСК", - зазначається своєю чергою у прийнятій постанові.