Інтерфакс-Україна
Події
15:04 14.05.2025

В Олексієво-Дружківці на Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми

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В Олексієво-Дружківці на Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Зона примусової евакуації сімей з дітьми розширена в Донецькій області у вівторок, у неї увійшло, зокрема, селище Олексієво-Дружківка Дружківської міської громади Краматорського району, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Напередодні ухвалили рішення про розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми: в одній тільки Олексієво-Дружківці зараз перебувають близько 40 дітей. Гуманітарна ситуація у прифронтових громадах дуже складна, і ми щодня продовжуємо евакуювати наших людей до більш безпечних регіонів України", - написав Філашкін в Телеграм у середу.

Станом на початок 2022 року в Олексієво-Дружківці мешкало 6,9 тис жителів.

Теги: #донеччина #філашкін

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