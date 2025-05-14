Інтерфакс-Україна
Події
14:43 14.05.2025

Кількість патронатних сімей в Україні збільшилася до 500 - Мінсоцполітики

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Кількість патронатних сімей в Україні на сьогодні становить 500, вони опікуються майже 1 тис. дітей, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Станом на травень 2025 року в Україні вже 500 патронатних вихователів разом зі своїми помічниками опікуються майже тисячею дітей, які з тих чи інших причин не можуть бути з біологічними сім’ями. При цьому на початку 2024 року в громадах працювало менше 300 патронатних сімей. У них на тимчасовому вихованні перебували 638 дітей", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, у липні минулого року Мінсоцполітики майже удвічі збільшило оплату праці патронатних вихователів, запровадило оплачувану відпустку, оплачуваний час очікування дитини і можливість вихователю мати оплачуваного помічника не з-поміж членів родини.

"На сьогодні послуга патронату є у 295 громадах. У 119 з них вона з’явилася вперше — за час реалізації проєкту. Лідерами за кількістю новостворених патронатних родин є Хмельницька, Чернігівська, Черкаська, Житомирська та Дніпропетровська області", - додали у відомстві.

Згідно з повідомленням, у межах проєкту місцеві фахівці та фахівчині служб у справах дітей проходять навчання, де дізнаються, як інформувати про патронат, де шукати кандидатів та кандидаток у патронатні вихователі та як запроваджувати послугу.

Також у громадах відбуваються адвокаційні сесії, під час яких представники влади, фахівці соціальних служб, освітяни, медики, громадські організації, активні жителі шукають рішення для збільшення кількості патронатних родин.

Проєкт "Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату" виконується спільно ЮНІСЕФ, Партнерством "Кожній дитині", Мінсоцполітики України, Державною службою України у справах дітей, Національною соціальною сервісною службою України, Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей за фінансової підтримки Уряду Канади та Австрійської агенції розвитку.

Теги: #мінсоцполітики

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