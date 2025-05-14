Рада заборонила засудженим за держзраду бути усиновлювачами

Верховна Рада заборонила особам, засудженим за держзраду та колабораціонізм, бути усиновлювачами, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Телеграмі.

За її словами, за відповідний законопроєкт (№ 10298) про внесення змін до ст. 212 Сімейного кодексу щодо визначення осіб, які не можуть бути усиновлювачами, у цілому проголосували 253 народних депутата на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

"Не можуть бути усиновлювачами: засуджені за державну зраду, колабораціонізм, пропаганду війни, ті, хто притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство", - пояснила народний депутат.