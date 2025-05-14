Петиція щодо звільнення директорки департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург отримала "мовчазну згоду" – ініціатор

Петиція щодо звільнення директорки департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентини Гінзбург отримала "мовчазну згоду" від профільного заступника голови КМДА та комісії Київради, повідомила ініціатор петиції Людмила Марусецька агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з дорученням міського голови, розміщеному на сторінці петицій на сайті Київради, профільний заступник Микола Поворозник мав розглянути петицію до 8 травня, а профільна комісія - до 13 травня 2025 року.

"Поворозник був у відпустці. Комісія не збиралася і це питання не розглядалося, тож працює правило мовчазної згоди. Комісія збирається лише сьогодні і питання щодо петиції в порядку денному немає. Тепер питання виключно у рішенні (мера) Віталія Кличка. Згідно закону і свого власного доручення кінцеве рішення щодо звільнення Гінзбург він має ухвалити 16 травня", - вважає Марусецька.

Вона також наголосила, що задоволена таким розвитком подій: "Хочу зазначити, що петиція, яку я виклала, не має під собою жодного політичного підґрунтя. Це лише проблема неадекватності одного з чиновників, якого давно вже потрібно було б звільнити. Впевнена, що мер міста це і зробить".

Як повідомлялося, петиція на сайті Київської міської ради із закликом звільнити керівника Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду більш ніж 6 тис. голосів.

"Ми пережили СОVID-19, стійко проходимо іспити військового часу, але відчуваємо, що знущання, неповага, психологічний тиск до нас, який чиниться з боку керівника Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Гінзбург Валентини Григорівни, ми вже не витримаємо. Ця "керівниця" знищить як самих лікарів, які в цей дуже важкий час, знаходять в собі останні сили та людяність у наданні медичної допомоги пацієнтам, так і в угоду незрозуміло кому, зруйнує заклади охорони здоров’я столиці", - йдеться у тексті петиції.

Авторка петиції, яку підтримали кияни, зазначає, що "не проти реформ, але вважає, що їх потрібно проводити з урахуванням порядку, передбаченого чинним законодавством України, і думки медичної спільноти".