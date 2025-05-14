Під час трансляції першого півфіналу "Євробачення-2025" згадали учасників минулих років із Росії

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" під час трансляції першого півфіналу показали згадку про учасників минулих років із Росії.

Зокрема, у ніч на 14 травня у швейцарському місті Базель пройшов перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025", де 15 учасників виборювали право представити свою країну у фіналі конкурсу.

В інтервал-акт між виступами конкурсантів ведучі розповідали про незвичайних учасників на "Євробаченні" в попередні роки, а на екранах транслювалося попурі з невеликими нарізками їх виступів.

Саме в таку частину ефіру потрапило коротке відео з виступу представниць Росії на "Євробаченні-2012" - колективу "Бурановские бабушки".

Росія не може брати участь у конкурсі "Євробачення" з 2022 року, після того як країна була позбавлена цього права через повномасштабну агресію проти України.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбувається в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня.