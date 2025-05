У першому півфіналі "Євробачення-2025" визначено 10 фіналістів, Україна пройшла у наступний етап

У першому півфіналі глядачі визначили десять країн-учасниць фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Зокрема, у ніч із 13 на 14 травня у швейцарському місті Базель пройшов перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025", де 15 учасників виборювали право представити свою країну у фіналі конкурсу.

За результатами голосування глядачів, у фінал пройшли представники: України (гурт Ziferblat з піснею Bird of pray), Норвегії (Kyle Alessandro — "Lighter"), Албанії (Shkodra Elektronike — "Zjerm"), Швеції (KAJ — "Bara Bada Bastu"), Ісландії (VÆB — "RÓA"), Нідерландів (Claude — "C'est La Vie"), Польші (Justyna Steczkowska — "GAJA"), Сан Маріно (Gabry Ponte — "Tutta L'Italia"), Естонії (Tommy Cash — "Espresso Macchiato") і Португалії (NAPA — "Deslocado").

Водночас, артисти з Словенії (Klemen — "How Much Time Do We Have Left"), Бельгії (Red Sebastian — "Strobe Lights"), Азербайджану (Mamagama — "Run With U"), Хорватії (Marko Bošnjak — "Poison Cake") і Кіпру (Theo Evan — "Shh") набрали найменшу кількість голосів і далі не братимуть участі в конкурсі.

Ще одна десятка країн-учасників фіналу визначиться у другому півфіналі конкурсу, що відбудеться 15 травня. Крім того, у фінал автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Швейцарія як країна-переможниця "Євробачення-2024".

Україна є однією із кількох країн, яка по результатам півфіналів завжди проходила у гранд-фінал конкурсу.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбувається в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня.