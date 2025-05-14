Єрмак повідомив про намір Зеленського відвідати інавгураційне богослужіння папи Лева XIV у неділю

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати інавгураційну месу новообраного Папи Римського Лева XIV у Ватикані в неділю, якщо дозволять військові обставини, повідомила агенція Reuters у вівторок, посилаючись на інформацію отриману від очільника Офісу Президента України.

"У телефонному інтерв'ю з Києва керівник штабу Зеленського Андрій Єрмак заявив, що український президент буде готовий провести переговори з будь-якими іншими світовими лідерами в кулуарах інавгурації", - додає Reuters у повідомленні.

Єрмак додав, що новий понтифік сказав Зеленському в телефонній розмові в понеділок, що готовий сприяти таким зустрічам і пообіцяв "зробити все можливе", щоб допомогти досягти справедливого і тривалого миру.

"Він (Зеленський) планує приїхати, але ви знаєте, що до (неділі) у нас є ще кілька дуже важливих зустрічей", - сказав в інтерв'ю Reuters Єрмак, маючи на увазі можливі мирні переговори в Туреччині у четвер.

Лев XIV буде офіційно представлений як новий лідер 1,4 мільярда римо-католиків світу на месі на площі Святого Петра в неділю. Очікується, що на ній буде присутня низка світових лідерів.