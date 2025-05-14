Інтерфакс-Україна
Події
02:01 14.05.2025

Макрон: Європа готова запровадити проти Росії санкції в найближчі кілька днів

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Президент Франції Емманюель Макрон обіцяє запровадження санкцій проти Росії у найближчі дні. Обіцянка прозвучала під час інтерв'ю Макрона телеканалу TF 1 у вівторок.

"Еммануель Макрон оголосив у понеділок, що європейці запровадять санкції проти Росії "найближчими днями" у "тісній" співпраці зі Сполученими Штатами, якщо не буде дотримано режиму припинення вогню", - повідомляє TF 1.

Президент Франції пояснив в ефірі телеканалу TF1, що з цього приводу ведуться "дискусії" з "адміністрацією та Сенатом США". За словами Еммануеля Макрона, ці санкції можуть бути спрямовані на "фінансові послуги та вуглеводні". Європейський Союз вже запровадив 16 пакетів санкцій проти Росії з початку війни в Україні в лютому 2022 року.

Водночас Макрон заперечив можливість остаточного вирішення проблеми використання заморожених російських активів.

"Сьогодні у нас немає правової бази, щоб чіпати російські активи. Цей капітал приносить нам відсотки щомісяця, і ми використовували його для фінансування нашої допомоги Україні", - заявив французький президент у ефірі TF1.

Макрон також зазначив, що готовий знову поговорити з Володимиром Путіним.

"Я зроблю це, скоординувавши свої дії з президентом Зеленським і в тісній координації з нашими європейськими партнерами", - попередив він в ефірі телеканалу TF1.

Джерело: https://www.bfmtv.com/politique/elysee/direct-interview-d-emmanuel-macron-referendums-impots-guerre-en-ukraine-suivez-les-annonces-du-president_LN-202505130725.html?at_brand=BFMTV&at_compte=BFMTV&at_plateforme=twitter&at_campaign=Fan_pages&at_medium=Community_Management#article_390243

Теги: #перемиря #макрон #позиція #франція

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