Інтерфакс-Україна
Події
23:39 13.05.2025

Польські перевізники припинили блокування пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною – ДПСУ

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Акцію протесту польських перевізників, які блокували пункт пропуску на кордоні з Україною припинено, повідомляє Державна прикордонна служба України у вівторок, посилаючись на інформацію від Прикордонної варти (SG) Польщі.

"Польські учасники акції, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску "Дорогуськ". Інформацію повідомили представники Прикордонної варти Республіки Польща. Свої дії протестувальники припинили о 22.30 за київським часом.

На даний час оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску "Ягодин – Догогуськ" поновлено у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні ДПСУ, опублікованому у мережі Facebook.

Як повідомлялося, апеляційний суд в Любліні ухвалив у вівторок рішення, згідно якого акція протесту польських перевізників на кордоні з Україною в Дорогуську мала бути припинена. Рішення цієї інстанції оскарженню не підлягає.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/16T1btFGfc/

Теги: #польща #розблокування #кордон

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