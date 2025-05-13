Інтерфакс-Україна
Події
22:46 13.05.2025

Ziferblat зі сцени першого півфіналу "Євробачення-2025" подякували Європі за підтримку України

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Ziferblat зі сцени першого півфіналу "Євробачення-2025" подякували Європі за підтримку України

Гурт Ziferblat зі сцени першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" подякували Європі за підтримку України.

Зокрема, увечері 13 травня у швейцарському місті Базель проходить перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Представники України, гурт Ziferblat виступили під 5-м номером.

"Дякуємо Європі за вашу підтримку. Дякуємо дуже сильно", - сказав зі сцени після виступу лідер гурту Данило Лещинський.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбувається в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня.

Теги: #євробачення #подяка #півфінал #ziferblat

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