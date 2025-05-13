Інтерфакс-Україна
Події
21:17 13.05.2025

Черги на українсько-польському кордоні, попри блокаду ПП " Ягодин – Дорогуськ" відсутні, - Мінрозвитку

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Черги на українсько-польському кордоні, попри блокаду ПП " Ягодин – Дорогуськ" відсутні, - Мінрозвитку

Черги на автомобільних пунктах пропуску (ПП) на українсько-польському кордоні, незважаючи на блокаду польськими протестувальниками ПП " Ягодин – Дорогуськ" відсутні, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку).

"Зазначимо, на жодному з пунктів пропуску на українському боці навіть попри блокування та збільшення навантаження на інші пункти пропуску, немає фізичних черг. Це результат роботи системи єЧерга, яка не передбачає фізичного очікування перед кордоном завдяки попередній онлайн-реєстрації місця в черзі", - повідомила пресслужба Мінрозвитку в Фейсбук у вівторок.

Мінрозвитку закликало польську сторону знайти вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу, а міжнародних перевізників вантажів планувати альтернативні маршрути перетину кордону та доставки вантажів.

Повідомляється, що у взаємодії з МЗС України Мінрозвитку звернулось до Міністерства інфраструктури Польщі та Єврокомісії щодо вирішення питання блокування пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

"Відповідні звернення були надіслані напередодні, а комунікація щодо цього питання ведеться на постійній основі", - йдеться в повідомленні.

В Міністерстві нагадали, що уряд Республіки Польща схвалив рішення про внесення доріг до пунктів пропуску та самих пунктів пропуску до переліку критичної інфраструктури. Це рішення мало стати запобіжником для блокування кордону. Дзеркальні кроки зробив український уряд.

"Незважаючи на відсутність дозволу місцевої влади та віднесення пунктів пропуску та доріг до них до критичної інфраструктури, протест все рівно почався… Спільно з посольством ми на зв’язку з місцевою владою. Останні вже подали апеляцію на рішення суду. Очікуємо офіційного рішення. На місці перебувають представники консульства", - написав в Фейсбук замміністра Сергій Деркач.

Він зазначив, що причини протесту – політичні, а отже вирішувати їх має польський уряд.

За даними Мінрозвитку, за останні три роки імпорт товарів Польщі до України зростає. У 2021 році імпорт польських компаній до України складав 3,9 млн тон загальною вартістю $4,99 млрд доларів. У 2024 році він зріс до майже 5 млн тон вартістю $6,9 млрд.

Раніше Держмитслужба повідомила, що на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні, "єЧерга" скоротилась вдвічі – через блокаду перевізники з неї масово виписуються.

Як відомо, о 16:00 вчора, 12 травня перед автомобільним пунктом пропуску "Дорогуськ–Ягодин" розпочалась акція протесту, що заблокувала його роботу. Протестувальники здійснюють пропуск по одному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також здійснюється пропуск автобусів, гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

Поміж основних вимог організаторів - привернення уваги до ситуації, яка склалася у сфері транспортних перевезень на території Польщі, та повернення дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі.

 

Теги: #польща #протест #черги

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