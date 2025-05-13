Трамп заявляє, що має намір скасувати санкції проти Сирії

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що має намір розпорядитися про скасування санкцій щодо Сирії.

"Після обговорення ситуації в Сирії зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом (...) я розпоряджуся скасувати санкції проти Сирії, щоб дати їй шанс", - сказав Трамп під час візиту до Саудівської Аравії.

Він зазначив, що Вашингтон уже робить кроки для нормалізації відносин із Сирією, і пізніше цього тижня держсекретар США Марко Рубіо проведе в Туреччині зустріч із главою сирійського МЗС.