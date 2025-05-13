Інтерфакс-Україна
Події
19:50 13.05.2025

Будинок ОСББ "Домашній затишок" у Голосіївському районі столиці планує збільшити потужність встановленої СЕС – Кличко

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Будинок ОСББ "Домашній затишок" у Голосіївському районі столиці планує збільшити потужність встановленої СЕС – Кличко
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Мешканці енергостійкого житлового будинку ОСББ "Домашній затишок" у Голосіївському районі мають намір збільшити потужність сонячної електростанції, котру розпочали встановлювати у 2024 році за допомогою міських програм.

"Сьогодні на даху будинку понад 50 панелей. Це дозволить забезпечити роботу ліфтів та інших важливих систем під час відключення. Цього року жителі будинку планують збільшити потужність станції", - написав мер Києва Віталій Кличко у Телеграм-каналі після огляду будинку у вівторок.

За його словами, у вказаному 25-ти поверховому будинку на 620 квартир в рамках міської програми "70/30" було проведено енергоаудит, замінено освітлення на енергоефективне, та оновлено інженерні мережі.

"Модернізували й індивідуальні теплові пункти та теплообмінники. Встановили мешканці в будинку також генератор, отримавши компенсацію від міста", - зазначив мер.

За його словами, Київ – єдине місто в Україні, яке впроваджує п'ять програм з підтримки мешканців багатоквартирних будинків, які дозволяють модернізувати будинки, підвищувати енергостійкість та енергонезалежність житла.

 

 

Теги: #київ #будинок #сес

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