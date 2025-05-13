Інтерфакс-Україна
Події
18:49 13.05.2025

Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну - Сибіга про заяву глав МЗС "Веймар+"

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Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну - Сибіга про заяву глав МЗС "Веймар+"
Фото: https://mfa.gov.ua/

 Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга високо оцінив спільну заяву міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та високий представник ЄС (формат Weimar+), при цьому відзначивши, що російська сторона має відчути ціну відмови від мирних зусиль.

"Я дякую своїм колегам з Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та ЄС за їхню рішучу спільну заяву в Лондоні… Я ціную рішучість групи посилити санкційний тиск на Росію та підтримку України, якщо Путін продовжуватиме відкидати довгострокове 30+ денне припинення вогню та ширші мирні зусилля. Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну", - написав Сибіга в соцмережі Х у вівторок.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та високий представник ЄС (формат Weimar+) у спільній заяві наголосили, що Росія не продемонструвала жодних серйозних намірів досягти прогресу на шляху до миру, і має зробити це без зволікань.

Згідно з розміщеною на сайті уряду Великої Британії заявою, міністри підтвердили солідарність з українським народом, висловили співчуття жертвам нещодавніх атак з боку Росії та повну підтримку безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Учасники привітали мирні зусилля під проводом США та перспективу подальших переговорів цього тижня.

Теги: #сибіга

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