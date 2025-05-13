Інтерфакс-Україна
Події
17:36 13.05.2025

Зеленський про майбутнє ЗАЕС: Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції

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Зеленський про майбутнє ЗАЕС: Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції

Президент України Володимир Зеленський припускає обговорення майбутнього Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка перебуває в окупованому місті Енергодар Запорізької області, лише після завершення вогню.

"Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції, тощо", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

Він відзначив, що працювати з ЗАЕС зможе тільки українська сторона і з США обговорювалися інвестиції у неї, але роботи по її відновленню візьмуть як мінімум 2-2,5 роки.

Пропозиції передати станцію під український контроль, за словами президента, викликали зустрічні запитання забезпечення виходу її до води, зв'язку з окупованим містом Енергодар, дамби, тому, за його словами, "рано про це просто говорити".

"Але станція наша, тому, безумовно, ми її хочемо повернути. Без нас працювати вона ні на кого не буде", - сказав Зеленський.

Теги: #зеленський #заес

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