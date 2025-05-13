Міноборони та ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

Центр трансформації процесів управління оборонними ресурсами спільно з Департаментом охорони здоров’я Міністерства оборони України та Командуванням Сил логістики ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців, система почала працювати з квітня 2025 року, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Біологічний матеріал (букальний епітелій зі слизової оболонки рота) військовослужбовців збиратиметься у військовій частині й передаватиметься на зберігання до Центру обліку геномної інформації (ЦОГІ), де розгорнута система SAP, яка призначена для автоматизації процесів обліку та контролю термінів зберігання", - ідеться у повідомленні на сайті відомства.

У разі пошуку зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ або необхідності ідентифікації загиблого, уповноважені особи можуть звернутися до ЦОГІ для отримання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовця.

Зазначається, що такі зміни мають значно полегшити та прискорити розслідування щодо загиблих та зниклих безвісти українських військових.

Як повідомляється, відбір біологічного матеріалу у військовослужбовців ЗС України відбувається на виконання вимог пункту 2 статті 8 Закону України Про державну реєстрацію геномної інформації людини.