Інтерфакс-Україна
Події
16:41 13.05.2025

Мерц закликав Путіна погодилася на припинення вогню: мʼяч на боці РФ

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Мерц закликав Путіна погодилася на припинення вогню: мʼяч на боці РФ

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Владімір Путін має погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню, зараз мʼяч на боці Росії, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Україна погодилася на безумовне 30-денне припинення вогню, але згода Путіна на це запізнилася. Тепер справа за Путіним - прийняти цю пропозицію і погодитися на припинення вогню. М'яч на полі Росії", - написав він у соцмережі Х.

Пізніше бундесканцлер заявив, що Європейський Союз готовий запровадити жорсткіші санкції проти Росії, якщо цього тижня не буде досягнуто прогресу у припиненні війни в Україні, додавши, що вже підготовлено новий пакет санкцій, повідомляє агентство Reuters.

"Ми чекаємо на згоду (президента Росії Володимира) Путіна і погоджуємося, що якщо цього тижня не буде реального прогресу, ми хочемо працювати разом на європейському рівні для значного посилення санкцій", - сказав Мерц на прес-конференції у вівторок. "Ми будемо розглядати інші сфери, такі як енергетичний сектор, а також фінансовий ринок", - сказав він.

Теги: #путін #припинення_вогню #мерц

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