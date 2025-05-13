Громадянин Узбекистану потрапив у полон на Лиманському напрямку

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану.

"Каже, продався за російське громадянство і 2 млн рублів. Уміт (так його звати) пішов на штурм, отримав по зубах, загубився і прийшов на позиції нашого 106 батальйону. Росіяни, приходьте і ви – це єдиний ваш шанс вижити!", - повідомили у пресслужбі бригади.

Також у бригаді опублікували відповідне відео з полоненим.