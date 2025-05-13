Інтерфакс-Україна
Події
13:26 13.05.2025

Діяльність найбільшого осередку націоналістичного руху припинили в Німеччині

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Влада Німеччини припинила діяльність угруповання "Королівства Німеччина" - найбільшого осередку праворадикального руху рейхсбюргерів, повідомляє у вівторок Associated Press (AP).

"Члени угруповання "Королівство Німеччина" створили в нашій країні "контрдержаву" та економічні злочинні структури", - заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт.

За даними AP, поліція заарештувала чотирьох із керівного складу угруповання, включно з її засновником Петером Фіцеком, який проголосив себе "Петером I Королівства Німеччина". У їхніх будинках відбулися обшуки. Участь в операції взяли близько 800 поліцейських.

Усі онлайн-ресурси осередку буде заблоковано, а його активи - вилучено для запобігання подальшому використанню фінансів в екстремістських цілях.

Рейхсбюргери, або "громадяни Рейху" не визнають сучасну німецьку державність. Члени руху вважають себе громадянами Німецької імперії, заперечують закони ФРН, її парламент, суди, відмовляються платити податки і штрафи.

Раніше влада Німеччини вже вживала заходів проти членів руху. У 2022 році німецька поліція затримала 25 осіб за підозрою в підготовці державного перевороту. Серед затриманих виявився активний прихильник рейхсбюргерів принц Генріх XIII Рейсс, якого в разі успіху змови передбачалося призначити регентом.

 

Теги: #німеччина #праворадикали

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