Jerry Heil, NEMO і Käärijä виступлять на сцені "Євробачення-2025"

В інтервалах між номерами конкурсантів у півфіналах і фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" на арені St. Jakobshalle в Базелі (Швейцарія) відбудуться виступи учасників попередніх років.

"В інтервал-актах кожного із трьох шоу організатори готують яскраві виступи учасників попередніх років, імена яких вже відомі. Проте у який з трьох вечорів, 13, 15 чи 17 травня, вони виступатимуть на арені St. Jakobshalle — залишається секретом", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Відзначається, що традиційно на сцені "Євробачення" виступить минулорічний переможець - NEMO з піснею The Code.

Також свій виступ на сцені конкурсу презентують минулорічні улюбленці телеглядачів: Baby Lasagna з Хорватії, автор хіта Rim Tim Tagi Dim, та Käärijä з Фінляндії, який у 2023 році виступив із Cha Cha Cha.

Серед іншого, спільний номер презентують й представники Швейцарії різних років: Paola (1969 та 1980), Peter, Sue & Marc (1971, 1976, 1979 та 1981), Luca Hänni (2019) та Gjon’s Tears (2020 та 2021).

Також на сцені з'являться такі виконавці як Destiny (Мальта), Efendi (Азербайджан), The Roop (Литва).

"Ще один спільний виступ глядачам подарують учасники Євробачення-2024. За словами організаторів, минулорічний конкурс подарував справжніх ікон Євробачення, які з’являться тепер на сцені арени St. Jakobshalle: це Jerry Heil (Україна), Marina Satti (Греція), iolanda (Португалія) та Silvester Belt (Литва). Вони відзначать річницю своїх дебютів на "Євробаченні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на сцені "Євробачення" відбудеться святкування ювілею, в рамках якого Йорген Олсен з The Olsen Brothers повернеться на сцену через 25 років після того, як дует здобув перемогу для Данії у Стокгольмі 2000 року.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбувається в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня.

Представники України, гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі під номером 5. За данами букмекерів, Україна має 93% шанс пройти у гранд-фінал "Євробачення-2025".